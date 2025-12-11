Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıkladı. Merkez Bankası faizi yüzde 38'e düşürdü.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada “Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirmiştir.” dedi.

Kurul “Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

"ENFLASYON HEDEFİNDEN AYRIŞIRSA PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞACAKTIR"

Para politikasının gidişatına yönelik olarak TCMB “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.” ifadesini kullandı.

2025'İN FAİZ BİLANÇOSU

Merkez Bankası 23 Ocak 2025 tarihinde faizi yüzde 47,5'ten yüzde 45'e düşürmüştü. 6 Mart 2025 tarihinde yüzde 45'ten 42,50'ye düşen faiz 17 Nisan 2025 tarihinde alınan ara kararla yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmişti. 19 Haziran 2025 tarihinde yapılan faiz toplantısında değişiklik çıkmadı ve yüzde 46 olarak faiz sabit kalmıştı. 24 Temmuz 2025 tarihinde ise faiz yüzde 46 seviyesinden yüzde 43'e düştü. 11 Eylül 2025 tarihinde faiz yüzde 43'ten yüzde 40,50'ye geriledi. 23 Ekim 2025 tarihinde faiz yüzde 40,50'den yüzde 39,50'ye düşmüştü.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI: KURUN BASKILANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Kasım ayında katıldığı canlı yayında "Kur gelişmeleri büyük ölçüde faiz politikasının sonucu. Ekonomide dengeleme sağlayabilmek için parasal sıkılaşma yapıyoruz. Buda Türk Lirasının talebini artırdı. Birçok vatandaşımızın döviz bozdurduğunu görüyoruz. Türk Lirası'nın değeri diğer para birimlerine göre reel olarak arttı. Kurun baskılanması söz konusu değil kesinlikle. enflasyon nedeniyle döviz piyasası tek yönlü hale gelmiş durumda. Bu da biz müdahale etmezsek oynaklığın çok olmasına neden olabilir. Biz zaman zaman müdahale ediyoruz." dedi.

KARAHAN'DAN POLİTİKA FAİZİ YORUMU

TCMB Başkanı Karahan "Politika faizindeki kararların etkili olması için enflasyonla aynı ve dengeli olması önemli. Bu denge korunmazsa politika faizindeki kararlar piyasa faizlerine yansımayabiliyor. Politika faizi düşerse piyasa faizleri düşer kanısı her zaman doğru değil. Özellikle uzun vadeli kredilerde fiyatlama daha çok beklenen enflasyona göre yapılıyor. Krediyi verenler özellikle bankalar paralarının getirileri reel olarak korumak istiyorlar. Dolayısıyla uzun vadede fiyatlama yaparken enflasyonun ne olacağı yönünde fiyatlama yapıyorlar. Dolayısıyla beklenti bozulursa faizler düşmeyebilir hatta artabilir. Uzun vadeli kredilerde fiyatlamalar Merkez Bankası faizinden ziyade enflasyon beklentileri üzerinden şekilleniyor. Buradaki denge gözetilmezse politika faizleri kredilere yansımayabiliyor hatta ters şekillenebiliyor." ifadesini kullanmıştı.