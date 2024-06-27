Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanacak.



Toplantıda Haziran ayı faiz kararı belli olacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLUR?



Beklentiler polika faizinin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 olarak sabit bırakılması yönünde.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ



TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.



12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.