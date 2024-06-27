Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.



TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece Banka, üst üst üçüncü toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemiş oldu.

Piyasaların beklentisi de faizin sabit tutulacağı yönündeydi ancak mevduat ve gecelik faizlerdeki dalgalanmaların ardından bazı adımların atılabileceği tahmin edilmişti.

Para Politikası Kurulu (PPK), likidite gelişmelerinin yakından izlendiğini belirterek, sterilizasyon araçlarının gerekirse çeşitlendirileceğini vurguladı.

Aylık enflasyondaki zayıflama eğiliminin kesintiye uğradığını belirten TCMB, hizmet enflasyonu, beklentiler, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu kaydedildi.

Açıklamada aylık enflasyonun ana eğiliminin düşeceği ve dezenflasyonun yılın ikinci yarısında tesis edileceği aktarıldı.

Merkez Bankası, mart ayında sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmişti.

ENFLASYONDAKİ ZAYIFLAMA KESİNTİYE UĞRADI



TCMB'den yapılan açıklama şu şekilde:



Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU



Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.



STERİLİZASYON ARAÇLARI GEREKİRSE ÇEŞİTLENDİRİLECEK



Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite gelişmeleri yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.



Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.



Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."



ENFLASYONDA ZİRVE GÖRÜLDÜ



Enflasyon mayıs ayında yüzde 75,45 ile zirveyi gördü. Haziran ayından itibaren ise sert düşüş bekleniyor.



TCMB, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38 olarak açıklamıştı. Piyasaların beklentisi ise yüzde 40-45 aralığında seyrediyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ise faiz indirimi için eylül ayından itibaren koşulların uygun olacağını belirtmişti.