Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı | Erkan'dan enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım Ayı Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı.



Atılan sadeleşme adımları sonrasında, ticari kredilerde istikrarlı bir büyüme gözlendiği kaydedilen raporda, reel sektör firmalarının finansal borç oranı ve döviz açık pozisyonunun azalmaya devam ettiği kaydedildi.



Raporda, reel sektör bilançolarının dayanıklı bir görünüm sergilediğine işaret edildi.

"ATILAN ADIMLARLA İŞLEVSELLİK ARTTI"



Raporda görüşlerine yer verilen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, atılan adımlarla piyasa mekanizmalarının işlevselliğinin arttığına dikkat çekti.



“Fiyat istikrarı, finansal istikrarın kalıcılığı için gereklidir.” diyen Erkan, enflasyonla mücadelenin her zamankinden daha elzem hale geldiğini söyledi.



Erkan ayrıca, TL mevduatın payı artarken, KKM ve döviz mevduatının gerilediğini söyledi, “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerimize taviz vermeden, kararlılıkla ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.