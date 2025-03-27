Merkez Bankası: Gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) gecelik borç verme faizinin yükseltildiği ara toplantının özetlerini yayımladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda sahip olunan tüm araçların piyasa kuralları içinde kararlılıkla ve etkin bir biçimde kullanılmaya devam edeceği belirtildi.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

