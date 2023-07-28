Merkez Bankası hesapladı: Vergi artışı ve zamların enflasyon etkisi ne kadar?

Merkez Bankası son haftalardaki düzenlemelerin Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) etkilerini değerlendirdi.



Enflasyon raporunda KDV ve akaryakıt vergilerindeki artışların öne çıktığı vurgulandı.



KDV artışının aylık enflasyona doğrudan katkısı 1,78 puan olarak hesaplandı. Yıllık etki ise yüzde 2,37 olarak öngörüldü.



En yüksek vergi artışının temizlik ve tütün ürünlerinden geldiği ifade edildi. Temizlik ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye yükseltilmişti.



AKARYAKIT NEDENİYLE YÜZDE 1,12'LİK ARTIŞ



Akaryakıttaki ÖTV artışının aylık enflasyona yüzde 0,83,, yıllık enflasyona yüzde 1,12 artış yönünde yansıyacağı dile getirildi.



Akaryakıt zammının ulaştırma hizmetlerine etkisinin ise aylık yüzde 1,26, yıllık yüzde 1,68 olduğu tahmin edildi.



Harçlardaki güncellemenin de bir miktar katkı yapacağı belirtilirken, şans oyunlarındaki vergi artışının etkisinin sınırlı olduğu vurgulandı.



Bu alandaki bütün düzenlemelerin aylık enflasyonu 4,14 puan, yıllık enflasyonu 5,51 puan artıracağı bildirildi.



ASGARİ ÜCRETİN ETKİSİ 4,1 PUANA VARIYOR



Yüksek etkisi olan bir diğer kalem ise asgari ücret. Yüzde 34'lük asgari ücret artışının enflasyona olası etkisi 2,7 ile 4,1 puan arasında hesaplandı.



Ücretsiz doğalgaz kullanımından dolayı en yüksek etkinin Kasım ayında görüleceği bildirildi. Aylık enflasyonu 1,69 puan artıracağı tahmin edildi. Yıl sonunda enflasyona ise önemli bir etkisinin olması beklenmiyor.



KİRA ARTIŞI ETKİSİ



Raporda kira artışlarına da yer verildi. "Bunda konut piyasasında hakim olan dengesizlikler önemli rol oynuyor" denildi.



Kira artışlarına getirilen yüzde 25'lik sınırın yeterince etkili olmadığı vurgulandı. Kira artışlarının manşet enflasyon üzerinde riskleri canlı tuttuğu belirtildi.

