Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Tahminler güncellendi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından beklentilerde de güncellemeye gidildi.



TCMB, dün politika faizini piyasayı fonladığı yüzde 46 seviyesine, gecelik borç verme faizini de yüzde 49'a yükseltti.



Böylece 13 ay sonra ilk kez artışa giden TCMB, üç toplantı sonra faiz indirim döngüsüne ara vermiş oldu.



Faiz kararının piyasalar için sembolik önem taşıdığını belirten uzmanlar, bundan sonra normalleşme ve gevşeme olması durumunda politika faizinin düşürülmesi yerine ilk olarak koridorun normal aralığına döndürüleceği öngörüsünde bulundu.



Bu kararın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası yönetiminin gelecek haftaki IMF bahar toplantılarında güçlü mesajlar vermesini sağlayacağına dikkat çekildi.



Gelecek dönem faiz kararında enflasyon, döviz talebi ve küresel gelişmelerin belirleyici olacağına vurgu yapıldı.



DEV BANKALARDAN FAİZ TAHMİNLERİ



Goldman Sach, piyasalarda yeni bir şok yaşanmaması halinde temmuzda faiz indirimlerinin tekrar başlamasının beklendiği ifade edildi. Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 28,5'ten yüzde 33'e yükseltildi.



Morgan Stanley, temmuz ayında yeniden faiz indirimlerine başlamasını beklediğini duyurdu.



FAİZ TOPLANTISI HAZİRAN'DA



Analistler bankanın bir sonraki toplantıya kadar önemli bir manevra alanının oluşturulduğunu dile getirdi.



Merkez Bankası'nın takvimine göre bir sonraki toplantı 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.