Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Tahminler güncelleniyor

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.



Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini belirten Merkez Bankası, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği ifade etti.



Para Politikası Kurulu metnine , "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadesi eklendi.



Merkez Bankası'nın metni, faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik beklentileri artırdı.



MORGAN STANLEY, 200 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR



Morgan Stanley, faiz indirimi için aralık ayı öngörüsünde bulundu.



TCMB'nin daha yumuşak bir ton benimsediğini belirten Morgan Stanley, daha önce ocak olarak açıkladığı beklentisini aralık ayına çekti.



Gelecek ay 200 baz puan indirim bekleyen ABD'li banka, politika faizinin 2025 Aralık’a kadar yüzde 28,5 seviyesine çekilebileceğini tahmin etti.



DEUTSCHE BANK: FAİZ İNDİRİMLERİ BAŞLAYABİLİR



Deutsche Bank, Para Politikası Kurulu'nun güvercin bir duruşa doğru kayma sinyali verdiğini açıkladı. Banka, muhtemelen aralık ayından itibaren olası faiz indirimlerine işaret etti.



Bankanın açıklamasında, "TCMB, aralık ayında açıkça faiz indirimi sinyali vermemiş olsa da aralık ayında faiz indirimlerine başlama ihtimalinin nispeten yüksek olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



GOLDMAN'DAN OCAK BEKLENTİSİ



Goldman Sachs, TCMB'den ilk faiz indirimine yönelik beklentisini değiştirmedi.



Yönlendirmedeki değişikliği beklediklerini bildiren banka, ocak ayında ilk etapta 100 baz puanlık küçük bir indirim öngörmeye devam ettiklerini vurguladı.



Goldman, TCMB'nin asgari ücretin enflayon üzerindeki etkisini bekleyeceği öngörüsünde bulundu.



UBS TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ



UBS, Merkez Bankası'nın aralık ayında 250 baz puanlık gevşeme ile politika faizini yüzde 47,5'e kadar çekmeyi düşünebileceğini söyledi.



Banka, ilk faiz indirimi için tahminini ocak ayı olarak korudu.



Analizde "Bizim görüşümüze göre, PPK açıklamasındaki değişiklikler aralık ayında faiz indirimine gidileceği anlamına gelmemekle birlikte, muhtemelen bu yönde bir yol izlenmektedir." denildi.