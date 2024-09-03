Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Yabancı bankalar değerlendirdi

Yabancı bankalar, büyüme ve enflasyon verilerinin ardından Türkiye ekonomisini değerlendirdi.



Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 ile beklentilerin altında büyüdü. Beklentilerin ekonomik büyümenin yüzde 2,95 civarında gerçekleşmesi yönündeydi. Büyümedeki yavaşlamada sıkı para politikasının etkisi hissedildi.



Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 ile beklentilere paralel arttı. Bu artışta konutlarda kullanılan doğalgaza yapılan zam etkili oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi.



Citi Research, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmasını ve dördüncü çeyrekte zayıf seyretmesini beklediğini açıkladı. Analizde sıkılaşan finansal koşullar, özel tüketimdeki normalleşme ve ihracattaki zayıflamalara dikkat çekti. Ekonomistler erken bir gevşeme riskine de vurgu yaptı.



Politika yapıcılar için stagflasyon benzeri bir ortamı yönetmenin zor olacağını belirten analistler, kasım ayına kadar Merkez Bankası'nın beklemede kalacağını tahmin etti. Analizde yıl sonunda politika faizi için yüzde 45 öngörüsünde bulunuldu.



"BU YIL FAİZ DEĞİŞMEZ"



Morgan Stanley ise Türkiye'de politika faizinin bu yıl değişmeyeceği yönündeki beklentisini korudu.



İç talepte yaşanan yavaşlamanın hızı konusunda rahat olduğunu belirten banka, enflasyon verisinin TCMB yönlendirmeleri ve piyasa beklentileri ile uyumlu olduğunu açıkladı.



Raporda hizmet enflasyonundaki yüksek ve yapışkan seyretmesi ile enerji kalemlerinde artışların yansımalarına dikkat çekildi. Yavaşlayan talebin ekim ayıyla birlikte daha görünür olacağı ifade edilirken, 2024 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 42,4 olarak açıkladı.