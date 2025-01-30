Merkez Bankası: Ocak enflasyonu gıda fiyatları etkisiyle yükselecek

Merkez Bankası, politika faizinin yüzde 45'e indirildiği toplantının özetini açıkladı.



Para Politikası Kurulu Toplantı özetine göre enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek.



Maliye politikasının artan eşgüdümü bu sürece önemli katkı sağlayacak.



Politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek.



Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacak.

23 Ocak toplantısına ilişkin özette şu ifadeler yer aldı:

ENFLASYON GIDA ETKİSİYLE YÜKSELECEK



"Öncü veriler ocak ayında enflasyonun ana eğiliminde öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir.



Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır



Gıda aylık enflasyonunun, işlenmiş gıda fiyatları öncülüğünde ocak ayında yeniden yükseleceği öngörülmektedir.

Enerji grubunda maktu vergi güncellemesinin etkisi oldukça sınırlı kalırken, fiyat artışı büyük ölçüde küresel emtia fiyat gelişmeleri neticesinde güçlenmektedir.

Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler, ocak ayında aylık kira artış oranının belirgin bir şekilde yükseleceğine işaret etmektedir.

Mal ve hizmet talebine ilişkin veriler değerlendirildiğinde, son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir.

Üretici enflasyonundaki düşük seyir, tüketici tarafında mal fiyatlarını olumlu yönde etkilemektedir."