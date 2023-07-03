Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

KADEMELİ SADELEŞME

Açıklamada, "Mikro ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir." denildi.



Ayrıca, yumuşak bir geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verildiği kaydedildi. Sadeleşme sürecinde dönüşümün hızı ve etki sıralamasını ise yapılacak etki analizleri belirleyecek.

"2023'TE YÜKSELDİKTEN SONRA GERİLEYECEK"

Kredi genişlemesi, maliyet baskıları ve döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskının artabileceğine işaret ettiği ifade edilen açıklamada, şu öngörüde bulunuldu:

"Enflasyon 2023 yılında bir miktar yükseldikten sonra sıkılaştırma etkisiyle gerileyerek önce tarihsel ortalamalara sonra orta vadeli hedefe kademeli olarak yakınsayacak."



PPK son toplantısında politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkarılmıştı.

