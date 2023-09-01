Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

TCMB'nin reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.



Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.



Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 15,75 ve avans işlemleri için yüzde 16,75 düzeyinde bulunuyordu.



REESKONT FAİZİ NEDİR?



Reeskont faiz oranı, varlığın nakde dönüştürülmesi esnasında uygulanan ve senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği takdirde uygulanan orana denir. Reeskont oranı avans faiz oranıyla genelde aynı olup iskonto faiz oranından ise yüksektir.



Reeskont faizi, senetlerin nakit paraya dönüştürülmesi işlemleri sırasında kullanılır.