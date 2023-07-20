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Merkez Bankası rezervleri 113 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 14 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 645 milyon dolar artarak 113 milyar 62 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri 113 milyar dolara yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 14 Temmuz itibarıyla brüt rezervleri, 1 milyar 545 milyon dolar artışla 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 7 Temmuz'da 69 milyar 836 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde rezervleri de 1 milyar 101 milyon dolar artarak 40 milyar 580 milyon dolardan, 41 milyar 681 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 645 milyon dolar artışla 110 milyar 416 milyon dolardan 113 milyar 62 milyon dolara yükseldi.

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