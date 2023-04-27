Merkez Bankası rezervleri 116 milyar dolara geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, 20 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 533 milyon dolar azalışla 66 milyar 878 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Nisan'da 69 milyar 411 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 866 milyon dolar azalarak 52 milyar 119 milyon dolardan 49 milyar 253 milyon dolara geriledi.



Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 400 milyon dolar azalışla 121 milyar 531 milyon dolardan 116 milyar 131 milyon dolara indi.



NET REZERVLER 9 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE



TCMB'nin net uluslararası rezervleri 21 Nisan ile sona eren haftada 3,75

milyar dolar düşüşle 8,29 milyar dolara gerileyerek geçen yıl Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördü.



Böylece 6 Şubat'taki depremden sonra net rezervlerde görülen düşüş devam etti. Net rezervlerde beş haftadır kaydedilen aralıksız düşüş 11,69 milyar dolar oldu.



Geçen yıl Temmuz ayı başlarında 6,1 milyar dolara kadar gerileyen ve 20 yılın dip seviyesini gören net rezervler TCMB'nin aldığı döviz rezervini artırıcı çeşitli önlemlere rağmen depremden önce ancak dalgalı bir toparlanma sergilemişti.

