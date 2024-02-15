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Merkez Bankası rezervleri 517 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 517 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası rezervleri 517 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının () toplam rezervleri, 9 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 9 Şubat itibarıyla brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86 milyar 366 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalışla 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara indi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

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