Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre rezervler, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artışla 156 milyar 392 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 954 milyon dolar artarak, 92 milyar 155 milyon dolardan 94 milyar 109 milyon dolara yükseldi.



Altın rezervleri ise 20 Eylül haftasında 888 milyon dolar artarak, 61 milyar 395 milyon dolardan 62 milyar 283 milyon dolara çıktı.

