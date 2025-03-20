Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 171,1 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

, haftalık para-banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TCMB rezervleri, geçen hafta 169,9 milyar dolardan 171,1 milyar dolara yükseldi.

Brüt rezervleri 97,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, rezervleri 74,13 milyar dolara çıktı.

Net uluslararası rezervler 74,26 milyar dolardan 73,9 milyar dolara geriledi.

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