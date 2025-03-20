Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Merkez Bankası, haftalık para-banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TCMB rezervleri, geçen hafta 169,9 milyar dolardan 171,1 milyar dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri 97,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın rezervleri 74,13 milyar dolara çıktı.

Net uluslararası rezervler 74,26 milyar dolardan 73,9 milyar dolara geriledi.