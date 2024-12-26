Merkez Bankası rezervleri zirveden geriledi
Merkez Bankası rezervleri, geçen hafta 7 milyar 288 milyon dolar gerileyerek 156 milyar 194 milyon dolara indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 20 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 787 milyon dolar azalışla 92 milyar 388 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 13 Aralık'ta 98 milyar 175 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 501 milyon dolar azalarak 65 milyar 307 milyon dolardan 63 milyar 806 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar azalışla 163 milyar 482 milyon dolardan 156 milyar 194 milyon dolara düştü.
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