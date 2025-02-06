Merkez Bankası rezervleri zirveden geriledi

Merkez Bankası, haftalık para-banka istatistiklerini açıkladı.



Buna göre TCMB rezervleri, geçen hafta 167,6 milyar dolardan 166 milyar dolara geriledi.



Toplam rezervler, geçen hafta 167,6 milyar dolar ile rekor kırmıştı.



31 Ocak haftasında altın rezervleri 68,23 milyar dolardan 68,66 milyar dolara yükseldi.



Aynı haftada döviz rezervleri 73,7 milyar dolardan 71,7 milyar dolara indi.