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Merkez Bankası'nın rezervleri 150 milyar doları aştı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 2 milyar 375 milyon dolar artışla 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın rezervleri 150 milyar doları aştı
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Türkiye Cumhuriyet (), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 584 milyon dolar artışla 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 91 milyar 907 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 791 milyon dolar artışla 56 milyar 104 milyon dolardan, 57 milyar 895 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artarak 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.

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