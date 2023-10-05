Merkez Bankası rezervlerinde gerileme

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, 29 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 237 milyon dolar azalışla 81 milyar 575 milyon dolara indi.



Brüt döviz rezervler, 22 Eylül'de 83 milyar 811 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Toplam rezerv, 22 Eylül haftasında 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekoruna ulaşmıştı.



Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara geriledi.



Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 300 milyon dolar azalışla 125 milyar 503 milyon dolardan 122 milyar 203 milyon dolara geriledi.



Toplam rezervlerde mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, 23 milyar 745 milyon dolar oldu.