Merkez Bankası rezervlerinde gerileme

Merkez Bankası rezervleri, 8 Kasım haftasında 2 milyar 311 milyon dolar azaldı. Toplam rezervler 157 milyar 308 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
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Türkiye Cumhuriyet (), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 8 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 884 milyon dolar azalışla 92 milyar 121 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 1 Kasım'da 93 milyar 5 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 427 milyon dolar düşüşle 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara indi.

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