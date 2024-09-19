Merkez Bankası rezervlerinde hızlı artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar yükselişle 153 milyar 550 milyon dolara çıktı.



TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, 13 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artışla 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 86 milyar 568 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 202 milyon dolar artışla 60 milyar 193 milyon dolardan, 61 milyar 395 milyon dolara çıktı.



Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 146 milyar 761 milyon dolardan, 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.



Söz konusu haftada swap hariç net rezervlerde 9 milyar dolarlık artış kaydedildi. 13 Eylül haftasında net rezervler 26,5 milyar dolara yükseldi.