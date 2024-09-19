Merkez Bankası rezervlerinde hızlı artış

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 6,8 milyar dolar artışla 153,5 milyar dolara yükseldi. Aynı haftada net rezervlerde 9 milyar dolarlık toparlanma kaydedildi.

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Türkiye Cumhuriyet (TCMB) toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar yükselişle 153 milyar 550 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 13 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artışla 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 86 milyar 568 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 202 milyon dolar artışla 60 milyar 193 milyon dolardan, 61 milyar 395 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 146 milyar 761 milyon dolardan, 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu haftada swap hariç net rezervlerde 9 milyar dolarlık artış kaydedildi. 13 Eylül haftasında net rezervler 26,5 milyar dolara yükseldi.

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