Merkez Bankası rezervlerinde hızlı artış

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki hızlı artış sürüyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 10 Mayıs itibarıyla 7 milyar 547 milyon dolar artışla 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi.

Son iki haftada toplam rezervlerdeki artış ise 10,32 milyar dolar oldu.



Brüt rezervler 5 milyar 55 milyon dolar artarak 69 milyar 148 milyon dolardan 74 milyar 203 milyon dolara geldi.



Altın rezervleri 2 milyar 492 milyon dolar yükselerek, 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı.

Net rezervlerdeki artış üst üste ikinci haftada keskin artış kaydetti. Net uluslararası rezervler, 9 milyar 793 milyon dolar artış ile 21 milyar 79 milyon dolardan 30 milyar 872 milyon dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler eksi 39 milyar dolardan eksi 23,6 milyar dolara iyileşti.