Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Merkez Bankası, haftalık para banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TCMB toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 167,5 milyar dolardan yüzde 3,4 artışla 173,2 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

Aynı haftada döviz rezervleri 93 milyar 288 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 70 milyar 564 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara yükseldi.