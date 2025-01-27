Merkez Bankası rezervlerinde rekor bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde rekor bekleniyor.



TCMB'nin öncü verilerinden yapılan hesaplamaya göre toplam rezervler geçen hafta yaklaşık 4,3 milyar dolar arttı.



Buna göre 24 Ocak haftası itibarıyla rezervlerin 167 milyarı aşarak rekor kırması öngörülüyor.



Toplam rezervler, 17 Ocak haftasında 163 milyar 303 milyon dolara yükselmişti.

Merkez Bankası, resmi rakamları perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.



Rezervlerde en yüksek seviye 13 Aralık 2024 haftasında 163 milyar 482 milyon dolar ile görülmüştü.

