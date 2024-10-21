Merkez Bankası rezervlerinde zirve bekleniyor

Merkez Bankası rezervlerinin 2 milyar dolar artış ile 160 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

Merkez Bankası rezervlerinde zirve bekleniyor

rezervlerinde yeni zirve bekleniyor.

Öncü verilere göre toplam rezervler, 18 Ekim ile biten haftada yaklaşık 2 milyar artışla 159,3 milyar dolara yükselecek. Böylece rezervlerde yeni rekor kaydedilecek.

29 Eylül haftasında toplam rezervler 157,4 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Resmi veriler perşembe günü saat 14.30'da belli olacak.

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