Merkez Bankası rezervlerinde zirve bekleniyor

Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve bekleniyor.



Öncü verilere göre toplam rezervler, 18 Ekim ile biten haftada yaklaşık 2 milyar artışla 159,3 milyar dolara yükselecek. Böylece rezervlerde yeni rekor kaydedilecek.



29 Eylül haftasında toplam rezervler 157,4 milyar dolar olarak açıklanmıştı.



Resmi veriler perşembe günü saat 14.30'da belli olacak.

