Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

Merkez Bankası kasasındaki döviz rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 192 milyar 300 milyon dolardan 193 milyar 872 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez'in rezervleri 1 milyar 572 milyon dolar artmış oldu.

Altın rezervleri 112 milyar 903 milyon dolardan 116 milyar 894 milyon dolara çıktı.

Döviz rezervleri ise 79 milyar 397 milyon dolardan 76 milyar 978 milyon dolara düştü.