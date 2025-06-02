Merkez Bankası şirketleri analiz etti...

Türkiye ekonomisine ilişkin faiz, enflasyon gelişmeleri yakından takip ediliyor. Verilen hedefler, oluşan rakamlar, Orta Vadeli Program, ekonomiye ilişkin reform hazırlıkları gibi birçok konu şirketleri etkiliyor.

Şirketler yüksek faiz oranları nedeniyle krediye erişemediklerini, üretim, yatırım gibi hamlelerde zayıf kaldıklarını her fırsatta vurguluyor.

ŞİRKETLER ELE ALINDI



Merkez Bankası da firmaların parasal sıkılaşma, temerrüt riski ve firmaların konut satışlarına ilişkin verileri göz önüne alarak analizde bulundu.



Merkezin Güncesi'nde yer alan bilgilere göre parasal sıkılaşma şirketleri çok etkilemedi. Firmaların borç ödeme sorununun olmadığı, paraya sıkışıp konut satışında bulunmadıkları, karşılısız çek oranlarının düşük kaldığı, kur nedeniyle de kar marjlarında düşüş yaşandığı ve tüm bunların toplamı düşünüldüğünde parasal sıkılaşmadan acilen vazgeçilmesine ihtiyaç olmadığı öne sürüldü.



İşte Merkezin Güncesi'nde yer alan detaylar...



"FİRMALARIN KARLILIKLARINDA AZALMA VAR"



Firmalar son parasal sıkılaşma döngüsüne, göreli olarak düşük borçluluk ve yüksek kârlılık oranları ile girdi. 2009 yılından itibaren artış eğilimi sergileyen ve 2021 yılında tarihi zirvesine ulaştıktan sonra hızla gerileyen mali borçların toplam aktiflere oranı, 2023 yılında tarihsel ortalamaların altındaydı. Ayrıca, faaliyet kâr marjı tarihi yüksek seviyesini korurken net döviz pozisyon açığı da oldukça gerilemişti. Bu durum reel sektörün ilgili döneme güçlü finansal tamponla girdiğine işaret ediyor. Bununla birlikte, son dönemde net döviz pozisyon açığında yaşanan artışı ve öncü göstergelerin işaret ettiği üzere firmaların kârlılığındaki düşüşü not etmekte fayda var.



"TEMERRÜT ARTIŞI YOK, FİRMALAR PARASAL SIKILAŞMAYA GÜÇLÜ FİNANSAL TAMPONLA GİRDİ"



Reel sektörün son sıkılaşma dönemine güçlü finansal tamponla girmesinin etkileri, temel temerrüt göstergelerinde gözlenebiliyor. Nitekim karşılıksız çek oranı parasal sıkılaşmanın ilk aylarında artmakla birlikte tarihsel ortalamasının oldukça altında kalmayı sürdürdü ve 2024 ağustos ayından sonra da bir miktar düştü. Firmaların takipteki kredilerinin toplam ticari kredilere oranı ise, 2023 sonunda en düşük tarihsel seviyelerine gerilemişti. Söz konusu oran son dönemde sınırlı bir artış göstermekle birlikte halen tarihsel ortalamasının çok altında. Özetle, mevcut veriler sıkılaşma döneminde reel sektörün temerrüt açısından önemli bir artış yaşamadığına işaret ediyor.



"BORÇ ÖDEMEK İÇİN KONUT SATMIYORLAR"



Temerrüt göstergelerindeki bu görünüme, finansal tamponların yanı sıra firmaların temerrütten kaçınmak için varlık satışına yönelmesi de neden olmuş olabilir. Bunu anlamak amacıyla, firmaların konut satışlarına bakıyoruz. Eğer firmalar varlık satışına yöneliyorsa ilk aşamada üretim faaliyetlerinde kullanılmayan, ticari alacaklara karşılık edinilen ya da yatırım amaçlı satın alınmış konutların elden çıkarılması makul bir seçenek. Ayrıca nihai ürünleri konut olan inşaat firmaları da temerrüt riski yaşamaları durumunda ellerindeki konut stokunu hızlı bir şekilde eriterek nakdi varlıklarını güçlendirmeye çalışabilir. Bu nedenle parasal sıkılaşma dönemlerinde firmaların konut satışlarının gerçek kişilere kıyasla daha fazla artması beklenebilir.



Bu çerçevede, tapu verilerini kullanarak konut satışları içerisinde tüzel kişilerin payını hesaplıyoruz. 2018 öncesinde yüzde 20 civarında seyreden tüzel kişilerin yıllık konut satışlarındaki payı, sıkılaşma döneminde artarak 2019 yılının nisan ayında yüzde 24,3 ile tarihi zirvesine ulaşmıştı. Sonrasında yüzde 20’nin altına inen söz konusu payın son sıkılaşma döneminde bir artış sergilemediği anlaşılıyor. Hatta son aylarda bir gerileme de söz konusu ve 2025 nisan ayı itibarıyla bu pay yüzde 15,6 seviyesinde. Veriler incelendiğinde, son dönemde toplam konut satışlarında kaydedilen artışın büyük ölçüde gerçek kişiler kaynaklı olduğu anlaşılıyor. Buradan hareketle, firmaların temerrüde düşmemek için varlık satışına yönelimlerinde belirgin bir hareket görülmediği söylenebilir.



"PARASAL SIKILAŞMA TEMERRÜTÜ ARTIRMADI"



Özetle, son sıkılaşma döneminde reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı. Firmaların sıkılaşma öncesindeki güçlü finansal durumlarının bu görünümde etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Son dönemde firmaların konut satışlarının tarihsel ortalamanın altında seyretmesi ve toplamdaki payının gerilemesi de bu değerlendirmemizi destekliyor.