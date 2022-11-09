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Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2022 Kasım ayı TCMB faiz kararı)

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından yakından takip edilen faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2022 Kasım ayı TCMB faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet () faiz kararı toplantısı, alınacak faiz kararını merak eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürmüştü. Peki, kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2022 Kasım ayı TCMB faiz kararı) - 1

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.

Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2022 Kasım ayı TCMB faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.

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