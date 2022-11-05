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Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2022 Kasım TCMB faiz kararı toplantısı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Piyasalarda döviz yatırımı olan vatandaşların merakla beklediği faiz kararı öncesinde, TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2022 Kasım TCMB faiz kararı toplantısı)

faiz kararı toplantı tarihi, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından bekleniyor. Vatandaşların beklediği toplantı takvimi belli oldu. Peki, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2022 Kasım TCMB faiz kararı toplantısı) - 1

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.

Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.

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