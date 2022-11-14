 Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? (PPK faiz kararı toplantısı) - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para
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Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? (PPK faiz kararı toplantısı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı, altın ve dolar yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayında politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürmüştü. TCMB tarafından alınacak yeni faiz kararı bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? (PPK faiz kararı toplantısı)

kasım ayı faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Piyasaları yakından ilgilendiren faiz kararı öncesinde, borsa, altın ve yatırımcıları, Merkez Bankası'nın kasım ayında nasıl bir karar alacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? (PPK faiz kararı toplantısı) - 1

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.

Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.

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