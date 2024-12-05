Merkez Bankası teminat iskonto oranlarını indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan yazılı açıklamada. Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarına ilişkin indirime gidildiği bildirildi.



Açıklamada, iskonto oranın yüzde 80'den yüzde 30'a indirildiği belirtildi. TCMB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir. Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde “Piyasalar ile İlgili Mevzuat” bölümünden erişim sağlanabilir."







