Merkez Bankası, TÜFE tahvillerinin iskonto oranını yükseltti

TCMB, bankaların teminat havuzunda tuttukları enflasyona endeksli tahviller için uyguladığı iskonto oranını yüzde 80’e çıkardı.



TCMB’den banka genel müdürlüklerine gönderilen ilgili yazıda, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde atılan adımların devamı olarak 10 Nisan tarihi itibariyle TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 70'ten yüzde 80’e çıkarıldığı ifade edildi.



Açıklamada gelecek dönemde de Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metni çerçevesinde TCMB piyasa işlemleri teminat havuzunda TL cinsi varlıkları destekleyici düzenlemelerin yapılmaya devam edeceği belirtildi.



TCMB ocak ayında teminat havuzunda bulunan TÜFE'ye endeksli kıymetlere uygulanan iskonto oranını yüzde 60'tan yüzde 70’e yükseltmişti.

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