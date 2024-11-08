Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıklamak üzere kameraların karşısına geçti. Karahan, TCMB'nin 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardığını duyurdu. 2025 tahmini de yüzde 21 seviyesine çıkarıldı.
Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon raporu açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminlerini artırdı.
Sene sonu enflasyon tahmini 6 puan yükseltilerek yüzde 44'e çıkarıldı.
2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e; 2026 tahmini yüzde 9'dan yüzde 12'ye çıktı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporuna ilişkin sunumundan öne çıkanlar şöyle:
"Dezenflasyon sürecimiz devam ediyor.
İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Bu yavaşlamanın da etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor. Enflasyonun ana eğilimi öngördüğümüzden yavaş.
Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.
Küresel talep görünümü emtia fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları faiz indirim süreçlerine başladı.
Üçüncü çeyreğe ilişkin veriler yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösterdi. Üçüncü çeyrekteki arz göstergeleri iç taleple uyumlu seyretti.
Üçüncü çeyrekte çıktı açığı geriledi. Çıktı açığının üçüncü çeyrekteki gerilemesini yılın son çeyreğinde de sürdürdüğünü değerlendiriyoruz.
Talep koşullarındaki gerilemeyle fiyat artışının genele yayılımı zayıflıyor. Çıktı açığı dezenflayonun önemli bir bileşeni olacak.
CARİ DENGEDE OLUMLU SEYİR SÜRECEK
Üçüncü çeyrekte birikimli cari açığın azalacağını öngörüyoruz. Cari dengedeki olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz.
Enflasyonun ana eğilimini yakından takip ediyoruz. Ekim ayında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğünü görüyoruz. Enflasyonun eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor.
Üçüncü çeyrekte hizmet enflasyonunda okula dönüş etkili oldu. Okula dönüşün tamamlanmasıyla göreli fiyat uyarlaması büyük ölçüde tamamlandı.
AYLIK KİRA ENFLASYONU YAVAŞLAYACAK
Hizmet enflasyonuna kira ve kira dışı olarak bakılmasının sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Kira enflasyonundaki atalet öngörülerimizden yüksek olduğunu değerlendiriyoruz.
Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybediyor. Kiraya ilişkin öncü göstergeler ise, son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor.
Sanayi tarafında firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme görüyoruz. Genel itibariyle temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ediyor.
ENFLASYON TAHMİNİ 6 PUAN ARTIRILDI
2024 ve 2025 enflasyon tahminlerini yüzde 44 (Önceki yüzde 38) ve yüzde 21 (Önceki yüzde 14) olarak yukarı yönlü güncelledik.
2026 sonunda yüzde 12'ye (Önceki yüzde 9) gerileyeceğini öngörüyoruz.
Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.
Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.
Revizyonun yüksek olmasını para politikasında değişiklik olarak algılamak doğru değil.
MERKEZ BANKASI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücretle ilgili resmi ya da gayriresmi bir öneride bulunmuyoruz.
İddia edildiği gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Karar verici değiliz."
Karahan, ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin olaraksa "Veri odaklı gidiyoruz, ne zaman olacağını söylemek zor." ifadelerini kullandı.
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