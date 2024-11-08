Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Üçüncü çeyrekte çıktı açığı geriledi. Çıktı açığının üçüncü çeyrekteki gerilemesini yılın son çeyreğinde de sürdürdüğünü değerlendiriyoruz.

Talep koşullarındaki gerilemeyle fiyat artışının genele yayılımı zayıflıyor. Çıktı açığı dezenflayonun önemli bir bileşeni olacak.



CARİ DENGEDE OLUMLU SEYİR SÜRECEK



Üçüncü çeyrekte birikimli cari açığın azalacağını öngörüyoruz. Cari dengedeki olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz.



Enflasyonun ana eğilimini yakından takip ediyoruz. Ekim ayında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğünü görüyoruz. Enflasyonun eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor.



Üçüncü çeyrekte hizmet enflasyonunda okula dönüş etkili oldu. Okula dönüşün tamamlanmasıyla göreli fiyat uyarlaması büyük ölçüde tamamlandı.



AYLIK KİRA ENFLASYONU YAVAŞLAYACAK



Hizmet enflasyonuna kira ve kira dışı olarak bakılmasının sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Kira enflasyonundaki atalet öngörülerimizden yüksek olduğunu değerlendiriyoruz.



Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybediyor. Kiraya ilişkin öncü göstergeler ise, son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor.



Sanayi tarafında firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme görüyoruz. Genel itibariyle temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ediyor.



ENFLASYON TAHMİNİ 6 PUAN ARTIRILDI



2024 ve 2025 enflasyon tahminlerini yüzde 44 (Önceki yüzde 38) ve yüzde 21 (Önceki yüzde 14) olarak yukarı yönlü güncelledik.



2026 sonunda yüzde 12'ye (Önceki yüzde 9) gerileyeceğini öngörüyoruz.



Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.



Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.



Revizyonun yüksek olmasını para politikasında değişiklik olarak algılamak doğru değil.



MERKEZ BANKASI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



Asgari ücretle ilgili resmi ya da gayriresmi bir öneride bulunmuyoruz.



İddia edildiği gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Karar verici değiliz."



Karahan, ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin olaraksa "Veri odaklı gidiyoruz, ne zaman olacağını söylemek zor." ifadelerini kullandı.