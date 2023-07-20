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Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz Perşembe günü Ankara'da açıklayacak. Enflasyon raporu bankanın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da açıklayacak
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SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet 'nın yılın 3. Raporu'nu açıklayacağı tarih belli oldu.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-3'ün tanıtımı amacıyla 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

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