Merkez Bankası: Yüksek gelirlilerin harcamaları daha belirgin yavaşladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaşmayla birlikte tüketim harcamalarının tüm gelir gruplarında yavaşladığını duyurdu.



TCMB, son dönemdeki parasal aktarım mekanizmasını daha iyi anlamak amacıyla farklı gelir gruplarındaki tüketim harcamaları inceledi.



TCMB'de Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Altan Aldan, Yardımcı Ekonomist Barbaros Eriş ve Araştırmacı Alper Yıldırım tarafından hazırlanan "Parasal Sıkılaşma ve Gelir Düzeyine Göre Tüketim Harcamaları" başlıklı analiz, bankanın blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yayımlandı.



Analize göre en belirgin yavaşlama, parasal sıkılaşma öncesinde diğer gruplara kıyasla çok daha güçlü seyretmiş olan yüksek gelir grubuna hitap eden ürünlerde gerçekleşti.



Analizde, "Parasal sıkılaşma ile birlikte, yüksek gelir grubuna hitap eden ürünlerde ciro artışları düşük gelir grubuna hitap eden ürünlerdeki artışın altına iniyor. Bu durum, özellikle yüksek gelir grubundaki hanelerin tasarrufa yöneldiğine işaret ediyor" denildi.