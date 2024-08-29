Merkez Bankası, zorunlu karşılık uygulamasını  değiştirdi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:



"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:



Gerçek kişi TL mevduat payı %45 ile %50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltilmiştir.



Gerçek kişi TL mevduat payı %60’ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak, %60’ın üzerinde kalınması koşulu getirilmiştir.



KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edilmiştir.



TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının %84’üne yükseltilmiştir.



TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı 5 puan artırılmıştır."