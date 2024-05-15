Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda KKM detayı: Yüzde 90'ı yüksek tutarlı mevduat sahiplerine ait

Merkez Bankası'nın yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, KKM hesaplar ve TL mevduata ilişkin veriler yer aldı.



Buna göre; Kur Korumalı mevduatı tercih edenlerin çoğu, yüksek tutarlı mevduat sahipleri. KKM'nin yüzde 90'ı ve diğer TL mevduatın yüzde 58'i, büyük para sahiplerine ait.



Rapora göre; bankaların diğer TL mevduata ödedikleri faiz, kur korumalı hesapların faizlerine kıyasla daha yüksek. Amacı ise; KKM'den TL hesaplara geçişte payı daha fazla olan yatırımcıları ikna etmek. Ancak; bu durum yüksek ve düşük tutarlı faiz farkının açılmasına da sebep oluyor.



Raporda, kur korumalı hesapların mevduattaki payı düştükçe ve enflasyon beklentileri iyileştikçe söz konusu faiz farkının azalacağı vurgulandı.



"Düşük tutarlı mevduat sahiplerinin yüksek tutarlı mevduata benzer faizler alması, söz konusu mevduat sahiplerinin tüketim yerine tasarruf tercihini artırarak enflasyon görünümüne olumlu katkıda bulunacaktır" denildi.

