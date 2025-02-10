Merkez Bankası: Enflasyon yüzde 24'e gerileyecek

Merkez Bankası, sosyal medya hesabından "Verilerle Parasal Sıkılaştırma" başlıklı paylaşımında sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.



TCMB, sosyal medya hesabından "Verilerle Parasal Sıkılaştırma" başlıklı bir video paylaştı.



TCMB'nin paylaştığı videoda öne çıkan başlıklar şu şekilde:



"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 yılının haziran ayında parasal sıkılaşma döngüsüne başladı.



İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkması engellendi.



Maliye politikasında atılan adımlarla dezenflasyona katkı sağlandı.



Böylece yıllık enflasyonun 2022 yılıyla aynı seviyede kalması sağlandı.



Haziran 2024’ten itibaren dezenflasyon tesis edildi.



Yıl sonu enflasyonu 2024 yılında yüzde 44,4’e geriledi.



Tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinde iyileşme devam ediyor.



Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüş belirginleşiyor.



Türk Lirası mevduatın payı ise yüzde 31,6’den yüzde 59,4’e çıktı.



Cari açıktaki düşüş dış finansman ihtiyacını azaltıyor.



Rezervler tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı Brüt uluslararası rezervler 68 milyar dolar artarak 166 milyar doları aştı. Swap hariç net rezervdeki artış ise 126 milyar dolar oldu.



Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülüyor. Dezenflasyon süreci 2025 yılında belirginleşen kazanımlarıyla devam ediyor.



Yıl sonunda enflasyon yüzde 24’e gerileyecek.



Merkez Bankası, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacak."