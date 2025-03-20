Merkez Bankası gecelik borç verme faizini yükseltti

Merkez Bankası "Piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler" alındığını açıkladı.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) ara toplantı kararı yayınladı. Gecelik borç verme faiz oranı yüzde 46’ya çıkarıldı.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır.



Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur.



Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.



Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."