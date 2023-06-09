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Merkez Bankası'nda devir teslim | Hafize Gaye Erkan görevine başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Şahap Kavcıoğlu’ndan devraldı.

Merkez Bankası'nda devir teslim | Hafize Gaye Erkan görevine başladı
Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında? (Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında bilgiler)

Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında? (Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında bilgiler)

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.

Devir teslim dolayısıyla 'nda tören düzenlendi.

Erkan, yaptığı konuşmada, son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim." dedi.

TCMB'ye atanan ilk kadın başkan olan Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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