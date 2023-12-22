Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra ilk depo alım ihalesi

TCMB, sistemdeki likidite fazlasını çekmek amacıyla TL depo alım ihalelerine başladı.

TCMB bugün 2 hafta vadeli 80 milyar TL tutarında TL depo alım ihalesi açtı.



TCMB'nin 2006'dan beri ilk kez düzenlediği ihale kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak için devreye alındı.



TCMB dün 250 baz puan faiz artışına gittiği Para Politkiası Kurulu toplantısı ile eşzamanlı olarak adımı duyurdu.



TCMB bugüne kadar sterilizasyon için zorunlu karşılıklarla genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL fazla likiditeyi çekmişti. Bu kararla birlikte depo ihaleleri de miktarsal sıkılaşmada kullanılmaya başlamış olacak.



DEPO ALIM İHALESİ NEDİR?

Türk Lirası depo alım ihalesi, Merkez Bankası'nın, Türk Lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk Lirası depo alma işlemleridir.