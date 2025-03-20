Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası, piyasalardaki dalgalanmanın ardından harekete geçti.



TCMB, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.



TCMB'NİN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu işlemler kapsamında Merkez Bankası belirli bir vadede döviz kurunu önceden belirliyor.



Taraflar, belirlenen vadede önceden anlaşılan kur üzerinden işlem gerçekleştiriyor.

İşlemlerde döviz transferi yerine sadece kur farkı Türk Lirası olarak ödeniyor.



TCMB, bu mekanizmayı kur riskini yönetmek ve piyasadaki dalgalanmaları azaltmak için kullanıyor.