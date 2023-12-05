Merkez Bankası'ndan enflasyonda doğalgaz vurgusu

TCMB, kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.



Raporda enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğalgazda bedelsiz kullanım sınırı olan ilk 25 metreküpün aşıldığı ve doğalgaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etkinin tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olduğu belirtildi. Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağının beklendiği ifade edildi.



Kasım ayında gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatları düşüş kaydederken, meyve ve sebze dışı gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğu belirtildi. Rapora göre temel mal grubu yıllık enflasyonu bu dönemde geriledi, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlama grup enflasyonunu kasım ayında da olumlu etkiledi.

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Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekti. Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenmiş, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi.



Temel mal grubu yıllık enflasyonunun kasımda gerilediğini ifade edilen raporda, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlamanın grup enflasyonunu kasım ayında da olumlu etkilediği belirtildi. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekti.



TCMB'ye göre kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenirken, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi. Kasım ayının zam şampiyonu tereyağı Haberi Görüntüle