Merkez Bankası'ndan "FAST" paylaşımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık faaliyetleri kapsamında "Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Güvenli Ödeme İşlemi" videosu yayınladı.

Videoda, FAST Güvenli Ödeme İşlemi'nin ne olduğu ve nasıl çalıştığına ilişkin ayrıntılara yer veriliyor.



Güvenli Ödeme İşlemi'nin, noter tarafından tescil gerektiren 2. el araç alım-satım işlemine ait para transferlerinin 7/24 kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan katma değerli bir hizmet olduğu hatırlatılan videoda, "Bu hizmet sayesinde araç alıcısı, tescil işlemi tamamlanmadan paranın karşı tarafa aktarılmayacağından, araç satıcısı ise tescil işlemi gerçekleştiğinde paranın anında hesabına geçeceğinden emin olur." deniliyor.

