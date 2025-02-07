Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Açık Mektup" gönderdi.



Mektupta, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde TCMB'nin hedeften sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerektiği anımsatıldı.



TCMB'nin mektubunda, "Önümüzdeki dönemde politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadesine yer verildi.

"EN YÜKSEK KATKI HİZMET FİYATLARINDAN"



Tüketici enflasyonuna en yüksek katkının hizmet fiyatlarından geldiği belirtilen mektupta, bazı hizmet sektörlerinde fiyat ayarlamalarının gerçekleşen enflasyona göre belli bir gecikmeyle yapıldığı aktarıldı.



Kira artış oranlarının belirlenmesinde gerçekleşen enflasyonun büyük önem arz ettiği ifade edildi. Konut sektöründeki arz-talep koşullarının da kira enflasyonunu yukarıya çektiği aktarıldı. Kira enflasyonunun diğer hizmet kalemlerinden hem seviye hem de atalet yönünden ayrıştığına vurgu yapıldı.



Mektupta, TCMB'nin 2024 yılı boyunca para politikası duruşunu aylık enflasyonun ana eğilimini ve enflasyon beklentilerini göz önünde bulundurarak, öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlediği vurgulandı.

SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU



Politika faizini yüzde 45'e getirildiğini aktaran TCMB, "Kararda enflasyonun ana eğiliminde, fiyatlama davranışlarında ve beklentilerdeki iyileşme ile enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde olan talep koşullarının etkisi öne çıkmıştır" denildi.



Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği aktarıldı.



TCMB, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine vurgu yapıldı.