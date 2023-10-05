Merkez Bankası'ndan ihracatçılar için düzenleme

Merkez Bankası, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti.



Bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri faizinin hesaplama yönteminde güncelleme yapıldı.

Buna göre reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, politika faizi seviyesini aşmayacak. Yeni adım ile ihracat kredilerinin maliyeti yaklaşık 15 puan azalacak.

Merkez Bankası, firma reeskont limitlerini ise KOBİ tanımında yer alan mali kriterin yüzde 50'si kadar belirleme kararı aldı.

Buna göre, mikro işletmeler için reeskont limiti 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon TL olarak güncellenecek.

Reeskont kredilerinden yararlanabilecek ihracatçı firma sayısı da artacak.

