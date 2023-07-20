Merkez Bankası'ndan ihracatçılar için yeni kredi kararı

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Merkez Bankası, ihracatı teşvik eden reeskont kredileriyle ilgili yeni bir adım attı.



Merkez Bankası yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.



Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

YÜZDE 30 DÖVİZ SATIŞ ŞARTI KALDILIYOR



Ayrıca, Merkez Bankası'nın sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.



Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.

ŞİMŞEK: KAYNAKLARI İHRACATA KANALİZE EDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mahmet Şimşek ihracat kredilerindeki yeni düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı.



Şimşek, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:



"Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."