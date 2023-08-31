Merkez Bankası'ndan kademeli sadeleşme mesajı

TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) geçen hafta 750 baz puan ile keskin faiz artırımı kararı aldığı toplantının özetleri yayımlandı.



Özetlerde öncü göstergelerin ağustosta da yüksek aylık fiyat artışlarının devam edeceğine dikkat çekilerek, buna bağlı olarak yıllık enflasyonun önemli ölçüde artacağı tahmininde bulunuldu.



Özetlerde kur korumalı mevduat hesaplarının kur farkı ödemelerininin TL likiditeye etkilerinin yakından izlendiğini ve gerekli adımların atıldığı belirtilirken, sadeleşme süreci ve politika faizindeki artışla birlikte TL enstrümanlara olan talebin artacağız ve kredi ile mevduat faizlerinin birlikte yükseleceği ifade edildi.



PPK'nın ağustos ayı toplantısının özetlerinde enflasyon beklentileri, parasal ve finansal koşullar ve para politikası alt başlıklarında şu ifadeler öne çıktı:



Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecek.



Enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında kurul, para politikası çerçevesinin güçlendirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"SIKILAŞTIRMA GEREKTİĞİ ÖLÇÜDE KADEMELİ GÜÇLENDİRİLECEK"



Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecek.



Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdi.



Kurul, mevcut mikro-makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak şekilde sadeleşme adımları kademeli olarak sürdürülecek.



Enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki aralığın üst sınırına yakın seyrettikten sonra parasal sıkılaştırmanın etkisiyle, dezenflasyonun 2024'te rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceği öngörülmekte.



TL mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek



Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecek.



İç talebin hem doğrudan hem de cari denge üzerinden fiyat istikrarını bozduğu değerlendirildi.



Seçici kredi sıkılaştırması kararları sonucunda yurt içi talepte dengelenme sürecinin destekleneceği öngörüldü.



Kur korumalı mevduat hesaplarının kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sisteme girişi gerçekleşen TL likidite yakından izlenmekte, etki analizleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmakta.

"TL ENSTRÜMANLARA TALEP ARTACAK"



Makroihtiyati sadeleşme süreci kapsamında politika faizindeki artışla birlikte TL enstrümanlara talebin artacağı, kredi/mevduat faizlerinin yükseleceği ve aktarım mekanizmasının güçleneceği değerlendirilmekte.



Manşet enflasyon yayılım endeksi Temmuz'da daha olumsuz bir görünüm sergilemiş ve tarihsel ortalamasının yaklaşık üç standart sapma üzerinde değer aldı.



Akaryakıt fiyatlarında yükselişin de etkisiyle, enflasyon beklentilerinde/fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki

bozulma, enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri canlı

tutmakta.

